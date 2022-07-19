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Dünya Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı
Dünya

Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 16:59:00 -
Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

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