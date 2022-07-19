Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı
Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.
Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.
Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.