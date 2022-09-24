Çin'de askeri darbe mi oldu?
Sosyal medyada yayılan bir iddia tüm dünyanın dikkatini çekti. Çin’de askerlerin ülke yönetimine el koyduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı merak ediliyor. Peki, Çin’de neler yaşanıyor?
Sosyal medyada yer alan bir iddia merak konusu oldu. Sosyal medyada Çin’de ülke yönetimine askerlerin el koyduğu ileri sürüldü. Peki, Çin’de neler yaşanıyor?
Çin'de askeri darbe mi oldu?
Çinli gazeteci Jennifer Zeng, Twitter üzerinden ülkede askeri darbenin yaşandığını ileri sürdü. ABD'de yaşayan gazetecinin, "Çin ordusuna ait araçlar 22 Eylül'de Pekin’e doğru ilerliyor. Konvoyun uzunluğu 80 kilometre. Aynı zamanda söylentilere göre Xi Jinping, bazı ordu yöneticileri tarafından tutuklandı ve ev hapsinde tutuluyor" mesajı herkesi şaşırttı.
Ancak Çin'de yaşayanlar böyle bir durumun söz konusu olmadığını, hayatın normal akışında devam ettiğini belirtti.
Söz konusu gazeteci gelen yalanlamaların ardından geri adım attı ve bu iddiasını Çin Demokrasi Partisi'ne dayandırdı.