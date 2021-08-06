Çin’de aşı yaşı 12’ye indirildi!

Yeni Akit Ankara

Çin, delta varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ardından ülke çapında bölgesel karantina, yaygın test ve aşı çalışmalarını sürdürüyor. Aktif vaka sayısının 1200’e ulaşmasının ardından okulların ne zaman açılacağı tartışılmaya başlandı. Eğitim Bakanlığı yetkisi Liu Peijun, yaptığı açıklamada, Çin’in orta veya yüksek Kovid-19 salgını riskine sahip olarak sınıflandırılan bölgelerindeki okulların önümüzdeki sonbahar döneminin başlamasını geciktirebileceğini açıkladı.

Liu Peijun, düzenlediği basın toplantısında, yeni dönem başlamadan hemen önce orta veya yüksek riskli alanların olması durumunda, bölgelerdeki okulların buna göre erteleme yapacağını söyledi. Lui, Kovid-19 önleme ve kontrolünün yeni dönem çalışmaları için en büyük öncelik olduğunu söyledi.

Aşılar 12-17 yaşa da yapılacak

Liu, yeni dönemin sorunsuz ve güvenli bir şekilde başlamasını sağlamak için yerel eğitim yetkilileri ve okullardan çeşitli senaryolar için dikkatli bir şekilde hazırlık yapmalarının istendiğini belirterek “Ülke çapındaki eğitim yetkilileri, tıp kurumlarıyla iş birliği içinde, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerinin ve velilerinin bilgilendirilmiş onayı üzerine 12 ila 17 yaş arasındaki öğrenciler için uygun ve güvenli bir şekilde aşıları organize edecek” dedi. Şu anda aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlediğini beliren Lui, bakanlığın yeni eğitim yılının açılışından önce ve sonra Kovid-19 önleme ve kontrolüne yönelik planlar hazırlamak için sağlık ve hastalık kontrol yetkilileriyle birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.