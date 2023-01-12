  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
Dünya

Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 08:07:00 -
Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin’in güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23