Çin'de alev alev yanan yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı. Uçağın yanış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.
Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.