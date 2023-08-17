Çin’de ABD krizi: çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergilerini hemen durdurun! Ortalık fena karıştı

Çin'den ABD'ye gümrük vergilerini kaldırın!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerini derhal kaldırmasını istedi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerini kaldırması ile ilgili açıklaması, Çin'in ABD'den yaptığı bazı ithalatlara ek vergi uyguladığını tespit eden Dünya Ticaret Örgütü (WTO) anlaşmazlık çözüm paneline yanıt olarak yapıldı.

Çin'in DTÖ panelinin bulgularını not ettiğini ve raporu incelediğini belirten Ticaret Bakanlığı, yapılan uygulamaların temel nedeninin ABD tarafının "tek taraflı ve korumacı davranışları" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Çin tarafının yasalara uygun olarak aldığı karşı önlemler, meşru hak ve çıkarlarını korumak için meşru bir harekettir" denildi.

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