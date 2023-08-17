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Dünya Çin’de ABD krizi: çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergilerini hemen durdurun! Ortalık fena karıştı
Dünya

Çin’de ABD krizi: çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergilerini hemen durdurun! Ortalık fena karıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 10:26:00 - 2023-08-17 10:46:05
Çin’de ABD krizi: çelik ve alüminyum ürünlerinde gümrük vergilerini hemen durdurun! Ortalık fena karıştı

Çin ekonomisinde yaşanan gelişmeler dünyanın gündeminden hiç düşmüyor. Çin ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini derhal kaldırmasını istemesi gündeme bomba gibi düştü! Çin'de emlak sektöründe başlayan borç krizi finans sektörüne de sıçrarken dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisi yeni kriz çanları çalıyor.

Çin'den ABD'ye gümrük vergilerini kaldırın!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerini derhal kaldırmasını istedi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın ABD'nin Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerini kaldırması ile ilgili açıklaması, Çin'in ABD'den yaptığı bazı ithalatlara ek vergi uyguladığını tespit eden Dünya Ticaret Örgütü (WTO) anlaşmazlık çözüm paneline yanıt olarak yapıldı.

Çin'in DTÖ panelinin bulgularını not ettiğini ve raporu incelediğini belirten Ticaret Bakanlığı, yapılan uygulamaların temel nedeninin ABD tarafının "tek taraflı ve korumacı davranışları" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Çin tarafının yasalara uygun olarak aldığı karşı önlemler, meşru hak ve çıkarlarını korumak için meşru bir harekettir" denildi.
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