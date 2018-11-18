Çin'de 7 yaşındaki kızını öldürdü, sebebi şoke etti!

Çin'de, telefonda fazla vakit geçirdiği için sinirlenen cani anne, 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.

TELEFONDA AŞIRI VAKİT GEÇİRİYOR DİYE SİNİRLENDİ

Çin'de, Gao isimli kadın, telefonda fazla vakit geçirdiği için 7 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Cani anne, polise verdiği ifadede kızıyla 'telefonda fazla vakit geçirdiği için' tartıştıktan sonra aşırı sinirlendiğini ve mutfaktan satır alarak kızının bileğine savurduğunu söyledi.

BOYNUNDAN YAKALAYIP BOĞDU

Cani anne, kızının öldüğünü fark ettikten sonra polise teslim oldu. 'Kasıtlı öldürme' suçuyla yargılanıyor.

BABASI ŞEHİR DIŞINDAYDI

Gao'nun 1 yıl önce eşinden boşandığı ancak daha sonra 'çocuklarının iyiliği için' tekrar evlendikleri belirtildi. Yetkililer, yaşı açıklanmayan ancak henüz ilkokula gittiği belirtilen kızın uzun zamandır annesiyle yaşadığını, babasının işe şehir dışında çalıştığını ve olay anında evde olmadığını açıkladı.