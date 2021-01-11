Çin'de 6 ay sonra alarm verildi! Karantina başladı

Kuzeydoğu Çin'in Heilongjiang Eyaletindeki ise 440.000 kişilik bir ilçe olan Wangkui, 20 asemptomatik vaka bildirmesinin ardından tam karantina altına alındı.

Geçen haftadan bu yana Çin, Pekin'in güneyinde bulunan iki şehri sıkı karantina altında tutuyor. Şehirlerin karayolu bağlantıları kesildi ve yeniden artan vakaları kontrol altına alabilmek için milyonlarca vatandaşının ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Kısıtlamalar ilk olarak Hebei eyaletine bağlı birkaç milyon nüfuslu Shijiazhuang'da ortaya çıkmıştı ancak daha sonra eyalete bağlı çevresi 11 milyon nüfuslu bölgenin büyük bir kısmı karantina altına alınmak zorunda kaldı. 7 milyonluk nüfusa sahip komşu Xingtai kentinde de bazı vakalar tespit edildi.

Bölge genelinde koronavirüs taraması devam ederken, vatandaşların test sonuçlarını alana kadar evlerini terk etmeleri yasaklandı.

Bölgede önlemler ciddi oranda artırıldı, kuryelerden paketlerini teslim etmeden önce köylerin girişine yerleştirilmiş dezenfekte noktalarını kullanmaları istendi.

Trafik kilitlendi

Yerel yetkililer, Wangkui'nin Heilongjiang kasabasında bölgeden çıkmasına izin verilmeyen arabalardan dolayı trafiğin kilitlendiğini söyledi.

Wangkui İlçesindeki acil durum şeritleri dışındaki tüm yollar kapatıldı, toplu taşıma ise tamamen durdu.

Sakinlerin 'acil durumlar' olmadığı sürece kasabayı terk etmeleri yasaklandı. Ayrıca üç gün içinde alınmış negatif test sonucuna sahip olmaları mecbur kılındı.

Sert önlemler, 440.000 kişilik kasabada cumartesi günü ilk vakanın tespit edilmesinden sonra alındı. Kasabada bugüne kadar 20 asemptomatik hasta tespit edildi.

Son aylarda, vatandaşlar yavaş yavaş normal hayatlarına döndükçe Çin, sağlık krizini büyük ölçüde kontrol altına almış görünüyordu ancak geçen hafta Pekin'i çevreleyen Hebei Eyaletinde yeni bir salgın patlak verdi.

Hebei eyaletinin Shijiazhuang ve Xingtai şehirlerinde yoğunlaşan salgın, son aylarda Çin'in yüz yüze kaldığı en ciddi tehlikelerden biri.

Geçtiğimiz haziran ayında, Pekin'de büyük deniz ürünleri pazarı Xinfadi'de yüzlerce kişiyi enfekte eden bir salgını tetikleyen bir dizi enfeksiyon tespit edilmişti.

Hebei, son sekiz gün içinde 265 doğrulanmış vaka ve en az 203 asemptomatik vaka kaydetti.

Pazartesi itibariyle Çin, 4.634 ölümle toplam 87.536 doğrulanmış vaka kaydetti.