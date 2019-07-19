Çin'de 5,6 şiddetinde deprem! Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Şannan kentindeki Cona ilçesinde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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