Çin’de 2021’de 200 milyon kişi ‘gigabit’ hızında internet kullanacak

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanı Xiao Yaqing, 2021 yılında Çin genelinde 600 binden fazla yeni 5G baz istasyonu kurulacağını bildirdi. Xiao Yaqing, başkent Beijing'de yaptığı açıklamada, gelecek yıl Çin'in 5G ağı inşasını ve ilgili uygulamaları sürdürmenin yanı sıra büyük kentleri 5G ağı kapsamına alacağını ve 600 binden fazla yeni 5G baz istasyonu kuracağını söyledi.

Bakan Xiao, 2021'de ülke çapında internet ağının güncellenmesini ilerletmeyi sürdüreceklerini, gigabit hızında internet kullanan kişi sayısının 200 milyonun üzerine çıkacağını belirtti.

Öte yandan Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada 2020 yılı içinde yaklaşık 580 bin adet 5G baz istasyonu inşa edilerek vilayet düzeyindeki tüm kentlerin bundan böyle 5G şebekesi kapsamına alındığını belirtmişti.

Sözcü, ülkenin bu yıl 5G şebekesinin geliştirilmesi sürecine ivme kazandırıldığını, şebekenin geliştirilmesiyle birlikte bir dizi farklı 5G uygulamasının da teşvik edildiğini sözlerine ekledi.

Bu yılın ilk 11 ayında piyasaya sürülen 5G cep telefonu sayısı 144 milyona ulaştı. Şu anda Çin'de 5G teknolojisine uyumlu 199 yeni model bulunuyor. Öte yandan bakanlık, yüksek kaliteli 5G şebekesi ve veri merkezi oluşturmaya devam edecek. Bu arada üretim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda 5G uygulamalarını teşvik etmeyi de sürdürecek.