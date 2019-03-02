Cinayetin ses kayıtlarını mahkemede dinlettiler KKTC'nin tatil için geldikleri Doğancı Köyü'nde başka erkeklerle yazıştığını iddia ettiği eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, Lefkoşa'da hakim karşısına çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Doğancı köyünde boşanma aşamasında olduğu eşi, 3 çocuk annesi Nigar Tevfik Erhalk'ı 27 Temmuz 2018'de öldüren İbrahim Erhalk yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.



Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol dava ile ilgili olarak mahkemeye bilgi verdi. Mahkemede, Erhalk'ın eşini öldürdükten sonra 155'i aramasıyla ilgili ses kaydı dinletildi. Mahkeme salonunda dinletilen kayıtta Erhalk'ın, "Hanımı av tüfeğiyle vurdum. Eşim büyük ihtimalle öldü" dediği duyuldu. Mahkemede konuşan Varol, "3 çocuk sahibi çift İngilterede yaşıyordu. Tatil için zaman zaman Kıbrıs'a geliyorlardı. Doğancı'daki evlerinde kalıyorlardı. Sanık (İbrahim Erhalk) ifadesinde eşinin başka erkeklerle yazıştığını duyduğunu beyan etti. Sanık, eşi ile kavga ederken kasadan tüfeği aldı, kendisine sopayla karşılık veren eşini öldürdü" dedi. Mahkeme başkanı Başkan Fadıl Aksun, davayı 6 Mart tarihine erteledi.

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