Cinayeti canlı yayında ağzından kaçırmıştı! Kaçarken polisler tarafından yakalandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine bir cinayet itirafı ile gündemde. 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nu kızı aramaya geldi. Abisinden şüphelendiği söyleyen kadının iddialarının ardından abi Aydın Musaoğlu da programa dahil oldu. Programda ağzından cinayet itirafını kaçıran adam kaçarken polisler tarafından yakalandı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz haftalarda 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu’nu bulmak için kızı katıldı.
Programda annesinin bulunmasını isteyen Sevim Terzi abisi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini ifade etmişti. İddiaların ardından Aydın Musaoğlu stüdyoya gelmiş ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Musaoğlu, ayrıca canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırmış ve o anları Müge Anlı yakalamıştı.
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Yayında iyiden iyiye sarpa saran ifadelerin ardından Aydın Musaoğlu, yayın sonrası otelden çıkıp gitti. Artık yayına katılmak istemediğini söyleyen Aydın, eşinin yanına köye döneceğini söylemişti.
Ancak Aydın Musaoğlu’nun Kastamonu’na doğru yola çıktığını öğrenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı. Kayıp kadının oğlu Aydın Musaoğlu, otobüste yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alındı.
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