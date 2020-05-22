Cinayete kurban giden Ceren babasının yanına defnedildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda pompalı tüfekle vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş 15 yıl önce kaybettiği babası Cengiz Kultaş’ın yanına defnedildi.

20 Mayıs akşamı Salihli ilçesindeki bir benzin istasyonunda motosikletli ve maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek öldürülen 17 yaşındaki Ceren Kultaş memleketi Köprübaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Köprübaşı Temrek Mahallesi’nde vefat eden babasının evinin önüne getirilen talihsiz kız için burada helallik alındı. Evlerinin önünde bulunan boş alandaki masanın üzerine konulan tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Ceren Kultaş, Karabük mezarlığına 15 yıl önce vefat eden babası Cengiz Kultaş’ın yanına defnedildi. Annesi Durkadın güçlükle ayakta durabilirken Ceren’in katil zanlısı her yerde aranıyor.