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Yerel Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!
Yerel

Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 21:40:00 -
Cinayet zanlısının evinden çıkanlar şoke etti!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cinayetten aranan zanlının evinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 tabanca ele geçirildi.

Kırıkhan ilçesinde 2021 yılı Mart ayında bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı V.E., 7 Aralık’ta Kırıkhan’da saklandığı evinde yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının evinde yapılan aramada 4 tüfek, 3 tabanca, 4 şarjör, 120 dolu kartuş, 51 fişek ele geçirildi.

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