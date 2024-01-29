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Aktüel Cinayet ve intihar vakaları arttı! Toplum cinnet geçiriyor!
Aktüel

Cinayet ve intihar vakaları arttı! Toplum cinnet geçiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 15:16:00 -
Cinayet ve intihar vakaları arttı! Toplum cinnet geçiriyor!

Laik düzenin pompaladığı ahlaksızlık, idealsizlik, başıboşluk, toplumu toplum olmaktan çıkardı. Annesini kesen, babasını vuran, ailesini katleden, sokakta birbirine saldıran, hiçbir şeye aidiyet duymayan, her şeye yabancılaşmış sürüyle Türkiye adeta cehenneme dönmüş vaziyette.

Laik düzenin pompaladığı ahlaksızlık, idealsizlik, başıboşluk, toplumu toplum olmaktan çıkardı. Annesini kesen, babasını vuran, ailesini katleden, sokakta birbirine saldıran, hiçbir şeye aidiyet duymayan, her şeye yabancılaşmış sürüyle Türkiye adeta cehenneme dönmüş vaziyette.

Son yıllarda Türk toplumunda bozulma iyice arttı. Bu bozulmanın karşılığnda ise başıboş yetişen, birbirini kesen, öldüren, cinnet geçiren, intihar eden "insan"lar oeyda oldu.

Türkiye Yüzyılı ama nasıl bir Türkiye’nin Yüzyılı?

Kemalist rejimin 100 yıldır milletimize pompaladığı Batıcılık, toplumumuzu inançsız, hedonist, konformist, bencil, fedakârlık ahlâkından yoksun, bütün ulvî keyfiyetlerden arınmış, ruhî ve ahlâkî bir dayanağı kalmamış fertler haline getirdi.

Artık bir ferdi bir ferdine kaynamayan, İslam ahlakının getirdiği kurallardan ve kültürümüzden arınmış sadece ahlaksızlığı, gayesizliği gaye edinmiş insanlar halini aldı toplumumuz.

Siyasî, iktisadî, hukukî ve eğitim, kısaca hayatımızın tüm sahasında İslami anlayıştan uzaklaşmamızın ceremesini intihar, cinayet, taciz ve binbir türlü sapkınlıkalarla ödüyoruz.
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İşte laik düzende bir cinayet ve intihar vakası daha:

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi ve 2 kayınbiraderini öldüren, kızı ve baldızını yaralayan zanlı intihar etti.

Tır şoförü Halil Çağlar (47), bir süre önce evi terk ederek ailesinin yanına taşınan eşi Yüksel Çağlar ile görüşmek üzere Belkıs Mahallesi Kısa Sokak'ta eve gitti.

Burada tartışma çıkması üzerine Halil Çağlar, tabancayla eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı öldürdü.

Halil Çağlar, kızı Nimet ile baldızı Adile Oymak'ı da yaraladı. Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden 27 APP 441 plakalı otomobiliyle kaçan zanlı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aynı silahla aracında intihar etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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