Cinayet büro memuru, motosiklet kazasında öldü
İzmir'in Bornova ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan polis memuru Adnan Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.07 Temmuz 2019 Pazar 19:43
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adnan Keçeli, geçen perşembe günü motosikletiyle kaza yaptı. Keçeli, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Keçeli, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
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