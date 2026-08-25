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Yaşam Cinayet anları kamerada! Eski sevgilisini takip edip öldürdü
Yaşam

Cinayet anları kamerada! Eski sevgilisini takip edip öldürdü

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IHA Giriş Tarihi:

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Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kan donduran olayda, Hakan S. isimli şahıs bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Şerife Gezer'i adım adım taksiyle izledi. Gezer’in minibüsten indiği anda silahını çeken saldırgan, talihsiz kadına defalarca ateş etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da eski sevgilisi tarafından taksiyle takip edilip minibüsten indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Şerife Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın sokak ortasında dehşet saçtığı ve ardından bir dükkana sığınarak polis ekiplerine direndiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da Şerife Gezer'in eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldüğü anlar kamerada.

Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi'nde yaşanan olayda Hakan S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Şerife Gezer'i taksiyle takip etmiş, minibüsten inen kadına defalarca ateş etmişti. Bir yufkacı dükkanına girerek kafasına silah dayayan Hakan S. polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Şerife Gezer hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla yufkacı dükkanı önünde duran Hakan S., bir süre sonra içeri doğru girerek ateş ediyor. Bu sırada polis ekipleri de olay yerine geliyor. Çevredeki vatandaşlar da olay sırasında büyük panik yaşıyor.

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