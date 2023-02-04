Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Öyle faydalı ki şok ürün: Kireçlenmeye iyi geliyor, en faydalı besin!

Çınar ağacı dayanıklılığı ile bilinen bir ağaçtır. Mitolojide aşkı ve sonsuzluğu simgeler. Yıllar boyunca ağrıların dindirilmesinde tıbba yardımcı olarak kullanılmıştır. Çınar yaprağı bir çok hastalığa deva olan bir bitkidir. İçerdiği tannik maddesi ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliğe sahiptir. Çınar yaprağı ilaç sanayinde kullanılan bir bitkidir. Aspirin ilacının ana maddesidir. Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Evde kendiniz rahatlıkla bu kürü yapabilirsiniz. Çınar yaprağını aktardan temin edebilir veya kendiniz de dalından toplayabilirsiniz. Yere düşen yaprakları almamaya özen gösterin. Yere düşen yapraklar üzerinde mantar üreme riski olabilir. Çınar yaprağı çok dayanıklı bir bitki olduğu için kolay kolay bozulmaz. Ağaçtan topladıktan sonra kurutarak serin bir yerde saklayabilirsiniz.

Çınar Yaprağının Faydaları

Çınar yaprağı iyi bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Özellikle romatizmaya bağlı diz ve bel ağrılarında çok kullanılır. Gargara yapılırsa boğazı rahatlatır. Sakinleştirici etkisinden dolayı iyi bir uyku uyumanızı sağlar. Cilde ve saçlara parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini önler. Ödemin vücuttan atılmasını sağlar ve dolaşımı düzenler. Mide bulantısına çok iyi gelir. Kurumuş çınar yaprağı: Uzmanlar, çınar yaprağı kürünün vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Çınar Yaprağının Zararı Var mıdır?

Çınar güçlü, dayanıklı, uzun ömürlü, yüce anlamına gelen çınar yaprağı kürü devamlı kullanılmamalıdır. Dozundan fazla kullanılırsa tansiyonun yükselmesine ve baş ağrısına neden olabilir. Fazla kullanım vücutta alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ilaç ile etkileşime girebilir.

Çınar Yaprağı Nasıl Tüketilir?

Çınar yaprağı demleme yapılarak tüketilir. 1 yemek kaşığı kurutulmuş çınar yaprağını bir su bardağı sıcak suyun içine atın. Ateşte 1 dakika kadar kaynatın ve ocaktan alın. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla süzün ve taze olarak tüketin. Her gün bir bardak içmeniz yeterli olacaktır. Bu çayı bir ay boyunca düzenli olarak tüketin. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın ki bir yan etki oluşmasın. Çınar yaprağı insan eline benzeyen bir bitkidir. Çınar yaprağının 5 yırtığı bulunur, yırtıkları dar olan yaprakları almayın. Yırtıkları dar olan yapraklar toksik etki gösterebilir. Kaynatılan çınar yaprağı suyu sedef hastalığı olan kişiler yaraların üzerine sürerse yaralarda iyileşme gözlenmiştir.

Taze çınar yaprağının kullanımı: Çınar yaprağı kürü kullanıcı Yorumları olumludur. Çınar yaprağı şeker hastalığı nedeniyle oluşan baş ağrılarını da dindirici özelliğe sahiptir. Ağız sağlığınızı kaynamış çınar yapraklarının suyu ile koruyabilirsiniz. Ağız içinde oluşan bakterileri ve kötü kokuları gidermeden etkilidir. Aynı zamanda diş eti iltihaplanması durumunda da tercih edilebilir. Çınar yaprağı kremi ne ise yarar? Bel, diz , sırt, romatizma sızı ve ağrılara karşı etkili doğal bir kremdir. Kullanmadan önce uzmanına danışmayı unutmayınız.