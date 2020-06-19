Çınar, Ankara’da ziyaretlerde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sosyal, kültürel ve tarihsel kimliğini güçlendirecek yeni yatırımların yanı sıra kentsel dönüşüm, tarımsal hizmetler, ilçenin alt ve üst yapısına yönelik yeni dönem yatırımlarının takibi için gittiği Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem yatırımlarıyla ilgili hem bilgi vermek hem de taleplerini iletmek için gittiği Ankara’da, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı makamlarında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

“İlçemizi geliştirmek ve büyütmek için dur durak bilmeden çalışıyoruz”

Görüşmelerinin verimli ve faydalı geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak ve yaşam kalitesini artırmak adına çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden bugüne kadar 30’a yakınını belli bir seviyeye getirdik. Bizim tek gayemiz var o da; çok çalışarak, emek sarf ederek, en iyi ve en başarılı hizmetleri hayata geçirerek Yeşilyurt’umuzu her alanda geliştirmek ve büyütmektedir. Bu hedefe ulaşmak içinde gerek merkezi hükümet gerekse de yerel dinamiklerle çok güçlü bir iletişime, güzel bir diyaloga sahibiz. Depreme dayanıklı, modern ve kaliteli yerleşim alanlarımızın sayısını artırmak adına başlattığımız kentsel dönüşüm projelerimizden tarımsal alanlarımızın daha verimli hale gelmesini sağlayacak tarım projelerimize, çevre ve doğa sağlığının muhafaza edilmesi ve korunmasını sağlayacak çevresel yatırımlarımızdan ecdat yadigârı tarihi eserlerimizin restore edilerek gelecek nesillere taşınmasına, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız sosyal yardımlarımızdan temizlik hizmetlerimize, kültürel yatırımlarımızdan ilçemizin çehresini değiştiren sosyal yaşam alanlarımıza, alt ve üst yapı yatırımlarımızdan sportif hizmetlerimize kadar geniş yelpazede sürdürdüğümüz hizmetlerimizin boyutunu geliştirmek için çıktığımız bu yolda yorulmadan, dinlenmeden, gece gündüz demeden mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede farkındalık oluşturacak, Yeşilyurt’un ülke genelinde daha fazla tanınmasını sağlayacak projelerin sayısını artırmak adına ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çeken Çınar, “Toplumda farkındalık oluşturacak, ilçemizin gelişimine ışık tutacak bu ve benzeri tüm yatırımlarımızın söz verdiğimiz zaman diliminde hizmete sunmak içinde gerek Malatya’da, gerekse de Ankara’da çok yoğun bir görüşme trafiğinden geçmekteyiz. 2020 ve sonraki yıllar için de üzerinde çalıştığımız tüm projelerimizin süreçlerini takip etmek, destek istemek ve taleplerimizi iletmek için gittiğimiz Ankara’da her yönüyle faydalı ve verimli görüşmeler yaptık. Hazırladığımız raporları ve taleplerimizi görüşmelerimiz sırasında detaylı olarak izah ettik. Görüşmeler sırasında gördüğümüz samimiyet ve destek sözleri bizleri daha fazla çalışmaya teşvik edecektir. Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayarak, Yeşilyurt’umuzla ilgili güzel düşüncelerini ve önerilerini paylaşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, MHP Malatya Milletvekilimiz Sayın Mehmet Celal Fendoğlu’na, AK Parti Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş’a gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.