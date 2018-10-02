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Çınar ağacının yaprağı çok faydalı

Kemik erimesi, romatizma, eklem ağrısına şifa vesilesi olabilir..

02 Ekim 2018 Salı 19:19
Çınar ağacının yaprağı çok faydalı


Birçok insanın muzdarip olduğu romatizma, kemik erimesi, eklem - kemik ağrıması gibi rahatsızlıklardan ben de muzdariptim. Ancak bir toplantıda konuşanlardan birinin tavsiyesi ile -elhamdülillah- ben bu rahatsızlığımdan kurtuldum. Bu dertden muzdarip kardeşlerime yardım için tedavi yöntemini size yayınlamanız için gönderiyorum.

Romatizma, eklem - kemik ağrısı, bel ağrısı çeken kardeşlerime tavsiyem;

Ülkemizin her bölgesinde bulunabilen çınar ağacının yapraklarını toplasınlar. Her gün yapraklardan 2 / 3 tanesini küçük parçalar haline getirerek, bir çay bardağı su içinde 4 / 5 dakika kadar orta ateşte kaynatsınlar. Sonra bu yapraklı suyu soğumaya bırakarak, 5 / 10 dakika kadar sonra suyunu içsinler. Tadı içilebilir şekilde normal oluyor.

Bu işleme ben 10 gün devam ettim, çok faydasını gördüm; ancak "15 gün devam edilecek" diye duyduğum için 15 güne tamamladım. Şimdi Elhamdülillah, bu derdimden kurtuldum. Şafi olan Allah, her şeye kaadirdir. Kardeşlerime de öneriyorum.

Ancak çınarlar ve yaprakları farklı olabiliyor. Tavsiye edilen cinsi; yaprak ayalarının dolu olanlardan değil, yapraklarda parmakların derin olanları tavsiye ediliyor. Yani EL'den örnek verilirse, parmakların uzun olanları gibi tavsiye ediliyor. Ayası geniş, parmaklar küt/ kısa olan cinsi makbul değil.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 19:19
  1. çınar ağacı yaprağının faydaları

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