Çin yuanı, ABD dolarını geçti: Çin’in dış ticaretinde dolar ikinci sıraya düştü! Nükleer santral, enerjide dönüşüm

Doların küresel paydaki kullanımı azalmaya devam ediyor. Hâlâ birinci sırada olsa da özellikle Çin ve Rusya ile ticaret yapan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri doları azaltmaya başladı. Yuan'ın küresel piyasadaki payı hala nispeten düşük olsa da son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Son zamanlarda artan yuan kullanımı ile doların piyasalardaki hakimiyetinin sarsılacağı iddiaları çoğalmış durumda.

Son olarak BRICS ülkelerinin yeni bir para birimi oluşturma girişimiyle birlikte de-dolarizasyon yani “dolarsızlaştırma” tartışmaları son dönemde en konuşulan konulardan biri. Ayrıca ABD’nin temerrüde gitme riskinin de doların dünyadaki hegemonyasının sonunu hızlandıracağı belirtiliyor.

SINIR ÖTESİ İŞLEMLERİN YÜZDE 48,4’Ü YUAN

Devlet Kambiyo İdaresi'nin verilerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, yuan cinsinden sınır ötesi ödeme ve tahsilatlar şubat ayındaki 434,5 milyar dolardan mart ayında 549,9 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Çin para birimi, tüm sınır ötesi işlemlerin yüzde 48,4'ünde kullanıldı ve Pekin'in yuan kullanımını teşvik etme çabalarının yanı sıra dolardan uzaklaşma eğilimini yansıttı. Çin'in uluslararası işlemlerinde doların payı şubat ayındaki yüzde 48,6 seviyesinden geçen ay yüzde 46,7'ye düştü.

Çin, yuan kullanımı teşvik ediyor

Çin bir süredir, para biriminin kullanımını globalleştirme planlarının bir parçası olarak sınır ötesi işlemlerde yuan kullanımını teşvik ediyor. Son olarak yuan, küresel ticaret finansmanında kullanım oranı bakımından düşük kalmış olsa da Çin’in bu konudaki adımlarıyla birlikte istikrarlı bir biçimde artış gösterdi.

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ARJANTİN ÇİNLE TİCARETTE ‘ARTIK DOLAR YOK’ DEDİ

Dolara bir darbe de Arjantin’den geldi. Arjantin’de hükümet çarşamba günü, ülkenin azalan dolar rezervlerini rahatlatmayı amaçlayan bir önlem olarak, Çin'den yapılan ithalatta dolar yerine yuan cinsinden ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, nisan ayında yaklaşık 1 milyar dolarlık Çin ithalatının dolar yerine yuan ile ödenmesinin hedeflendiği ve daha sonra aylık yaklaşık 790 milyon dolarlık ithalatın yuan ile ödeneceği belirtildi.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, Çin Büyükelçisi Zou Xiaoli ve çeşitli sektörlerden şirketlerle yaptığı toplantının ardından düzenlenen bir etkinlikte, kararın dolar çıkışını azaltmayı amaçladığını söyledi.

Geçen yıl kasım ayında Arjantin, uluslararası rezervlerini güçlendirmek amacıyla Çin ile yaptığı para birimi takasını 5 milyar dolar genişletmişti.

Massa, anlaşmanın Arjantin'in ithalat oranını arttırma olasılığı üzerinde çalışmasına olanak sağlayacağını ve yuan cinsinden ithalat siparişlerinin standart 180 gün yerine 90 gün içinde onaylanacağını sözlerine ekledi.

TAYLAND DA ANLAŞMA YAPACAK

Tayland Bankası, devam eden ABD doları oynaklığı nedeniyle döviz riskini azaltmak için yuan-baht uzlaşmasının kullanılmasını desteklemek konusunda Çin merkez bankası ile görüşmelerde bulunuyor.

Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput'a göre, Tayland Bankası ve Çin Halk Bankası, işletmeleri iki ülke arasındaki ticaret için yuan-baht anlaşmasını kullanmaya teşvik etmek için ek iş birliği görüşmeleri yaptı.

NÜKLEER SANTRAL İÇİN ÖDEME YUANLA OLACAK

Bangladeş ve Rusya başkent Dakka'nın yaklaşık 140 kilometre batısındaki Rooppur'da inşa edilmekte olan bir nükleer santral için ödemelerde anlaşmaya vardı. aydınlık aktardığı haberde Bangladeş, Rus Rosatom firması ile birlikte inşa edilen 2 nükleer santralden ilkinin inşa edildiği söz konusu proje için Rusya'ya yaklaşık 300 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti ifadelerine yer verildi.

Fakat Bangladeş Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus bankalarına yönelik yaptırımlar nedeniyle dolar cinsinden ödemenin yapılamadığı belirtildi. Bakanlığın Ekonomik İlişkiler Bölümü Sekreteri Uttam Kumar Karmaker, “Rusya, ABD'den ödemeleri kendi para birimleri olan ruble cinsinden yapmasını istedi, ancak bu mümkün olmadı. Bu yüzden ikimiz de yuanı seçtik.” dedi. Bangladeş, bir Çin bankası aracılığıyla Rusya’ya ödeme yapacak. Bu ödeme CIPS olarak bilinen Çin'in sınır ötesi bankalar arası ödeme sistemi aracılığıyla gerçekleşecek.

ENERJİDE DOLAR SAF DIŞI BIRAKILIYOR

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak geçen hafta Russia-1 TV kanalına verdiği röportajda Rusya'nın yabancı ortaklarıyla enerji ticaretinde ulusal para birimlerine geçmekte olduğunu söyledi. Novak’ın açıklamasına göre, çoğu işlem halihazırda çoğunlukla Çin yuanı ve Rus rublesiyle yapılıyor ve Moskova gelecekte enerji ihracatında avro ve doları tamamen terk etmeyi planlıyor. Novak, "Eğilimler dolar ve avro kullanımının azaltılması yönünde büyük ölçüde değişti. Bu para birimleriyle ilgili mevcut sorunları göz önünde bulundurarak, anlaşmalarımızda neredeyse yalnızca ulusal para birimlerine geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Başbakan Yardımcısı "Çin'deki ortaklarımız halihazırda doğalgaz ve kısmen de petrol için yuan ile ödeme yapıyor. Ayrıca ruble ile de ödeme yapıyorlar. Bu karşılıklı ödemeleri ulusal para birimlerinde geliştirmeye devam edeceğiz." diye de ekledi.

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