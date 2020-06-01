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Çin yörüngeye iki uydu daha gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:54:45 -
Çin yörüngeye iki uydu daha gönderdi

ANKARA (AA) - Çin, cumartesi gönderdiği iki teknoloji deney uydusunun ardından yörüngeye iki uydu daha gönderdi.

Global Times'daki haberde, uyduların, dün yerel saatle 16.53'te Çin'in kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D roketiyle yörüngeye gönderildiği belirtildi.

Uydulardan birinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer alan inşaat projeleri, şehir planlama ve afet yönetimi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin, cumartesi yörüngeye dünya gözlem teknoloji deneyi için iki uydu göndermişti.

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