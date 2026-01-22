Çin yine yaptı yapacağını! CHP’li belediyelerin dansçılarına rakip çıktı
Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapan Davos'un sokaklarında dans eden Çinli robotlar ilgi gördü. Robotlar için "CHP’li belediyelerin dansçılarına rakip çıktı" yorumları yapıldı.
İsviçre'nin Davos kasabası Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ev sahipliği yapıyor.
Foruma katılan liderler temaslarını sürdürürken bir grup Çinli robot sokaklarda Davos sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.
Büyük ilgi gören robotlar dans ederken çevrede bulunanlar da robotlara eşlik etti.
Sosyal medya kullanıcıları, millete hizmet yerine paraları sanatçı, dansçı tayfasına saçan CHP'ye dikkat çeken göndermelerde bulundu.
"CHP’li belediyelerin dansçılarına rakip çıktı" yorumları yapıldı.