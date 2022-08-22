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Dünya Çin yine faiz indirdi
Dünya

Çin yine faiz indirdi

Çin'de Merkez Bankası'nın geçen hafta sürpriz bir kararla faiz indirimine gitmesinin ardından borçlandırma faizinde de indirim kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 11:59:00 - 2022-08-22 12:00:01
Çin yine faiz indirdi

Çin Merkez Bankası koronavirüsle mücadelede asla ödün vermediği "sıfır vaka" politikası ve gayrimenkul piyasasındaki sorunlar nedeniyle sıkıntı içindeki ekonomiyi iyileştirmeye çabalıyor.

Yeni ve henüz ödenmemiş kredileri etkileyen bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 5 baz puan düşürülerek yüzde 3.65’e, konut kredilerini belirleyen beş yıllık LPR faizi ise 15 baz puan düşürülerek yüzde 4.30’a indirildi.

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