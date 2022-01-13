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Teknoloji Çin yapay Güneş'ten sonra şimdi de yapay Ay inşa etti!
Teknoloji

Çin yapay Güneş'ten sonra şimdi de yapay Ay inşa etti!

Çin, düşük yerçekimi koşullarını simüle eden yapay bir Ay inşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 10:42:00 - 2022-01-13 10:58:57
Çin yapay Güneş'ten sonra şimdi de yapay Ay inşa etti!

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin, doğudaki Şuzhou kentindeki yapay Ay projesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak başlatılmasının beklendiğini söyledi.

Programı 'dünyada türünün ilk örneği' olarak nitelendiren Li, projeyle birlikte yerçekimi 'istendiği kadar kaybedilebileceği' için Ay simülasyonunu tamamen yeni bir düzeye taşıdığını söyledi.

Tesis, 60 santimetre çapında bir mini "Ay " barındıran bir vakum odasından oluşuyor. Ay'da bulunanlar kadar hafif olan kayalar ve tozlar yer alıyor.

Ay gibi bir manyetik alan tarafından destekleniyor. Alanın yeterince güçlü olduğu yerlerde, kurbağa veya kestane gibi bazı hafif nesneler havada yükselebiliyor.

Li, projenin Çin'i Ay operasyonlarına hazırlamada önemli bir rol oynayacağını, bilim insanlarının ekipmanı test etmesine ve hatta Ay'ın kendisinde maliyetli olabilecek yanlış hesaplamaları önlemesine izin vereceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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