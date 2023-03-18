Çin Xi Jinping’in Rusya ziyareti nedenini açıkladı

Çin ile Rusya’nın saygı, karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı kurallar doğrultusunda her alanı kapsayan pragmatik iş birliğini derinleştireceğini kaydeden sözcü, bunun iki ülke ve halklarının temel çıkarına uygun olduğuna dikkat çekerek Xi’nin Rusya ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beraber her iki tarafı ilgilendiren iş birliği alanları konusunda derinlemesine fikir alışverişinde bulunacağına işaret etti.

İki tarafın Kuşak ve Yol inisiyatifi ve Avrasya Ekonomik Birliği hakkındaki iş birliği çalışmasını hızlandıracağını dile getiren sözcü, iki ülkenin sektör ve tedarik zincirlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmalarını koruyacağını belirtti.

“İkili iş birliği şeffaf ve dürüsttür”

Çin’in her zaman eşitlik ve karşılıklı yarar kuralları temelinde Rusya dâhil olmak üzere dünya ülkeleriyle normal ekonomik ve ticari iş birliğini sürdürdüğünü söyleyen sözcü, Çin ile Rusya arasındaki iş birliğinin şeffaf ve dürüst olduğunu, iki ülkenin halklarına mutluluk getirmeyi ve küresel gelişmeyi hızlandırmayı amaçladığını ve bu ilişkilerin üçüncü bir taraftan etkilenmeyeceğini belirtti.

Askeri malzemelerin ihracatından söz eden sözcü, Çin’in bu konuda her zaman temkinli davrandığını vurgulayarak “Çin hem askeri hem sivil amaçla kullanılabilen malların ihracatına sınırlama koydu ve BM Güvenlik Konseyi’nin yetki vermediği tek taraflı yaptırım ve uzun kollu yargı girişimine karşı çıkıyor” dedi.

Bazı ülkelerin silah satışı konusunda çifte standart uygulamalarının ve Ukrayna krizinde “yangına körükle” gitmelerinin aksine Çin’in tutumu ve davranışının tutarlı olduğunu dile getirdi.

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“Ukrayna konusunda her zaman barış görüşmesi için çalışıyoruz”

Wang, Xi’nin Rusya ziyareti sırasında Ukrayna konusundaki tavrının ne olacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi: Xi barış için Rusya’yı ziyaret edecek. Dünya barışının korunması, ortak gelişmenin hızlandırılmasının, Çin’in dış politikasının özünü oluşturuyor. Her zaman barış, diyalog ve tarihin doğru tarafında olan Çin’in temel tutumu şöyle bir cümleyle özetlenebilir: Barış müzakerelerini teşvik etmek.”

Sözcü, Çin’in Ukrayna krizi gibi uluslararası sıcak konularda objektif ve adil tutumuna sadık kalarak, krizlerin siyasi çözümü için çaba göstermeye devam edeceğini belirterek Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Rusya’ya yapacağı ziyaretin bir dostluk, iş birliği ve barış yolculuğu olacağını vurguladı.