Çin ve Tayvan arasında kriz! Tayvan savaş uçağı geliştiriyor

Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü ancak, bağımsızlık iddiasını sürdüren ada ülkesi Tayvan'la Çin arasında gerilim had safhada. Çin'le savaşın eşiğinde olan Tayvan'ın, yeni bir savaş uçağı geliştirdiği belirtiliyor.

İyi fikir değil

Ancak uzmanlara göre, Tayvan'ın bu hamlesi, çok parlak bir fikir değil. Çünkü, Çin Halk Ordusu Hava Kuvvetleri (PLAF), Tayvan'a saldırmaya karar verirse, uçakların çoğu yok edilebilir. PLAF, Tayvan hava üslerini binlerce roket ve seyir füzesiyle vurabilir.

Kalkış yapmayı başaran herhangi bir Tayvan Hava Kuvvetleri (ROCAF) savaş uçağı, havada korkunç zorluklarla karşılaşabilir. Çin, Tayvan'ın yapabileceğinden yüzlerce daha fazla uçağı gökyüzünde sıralayabilir.

Bu nedenlerden dolayı bazı uzmanlar, Tayvan'ın hava sahasını savunmak için farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşünüyor. Uzmanlara göre Tayvan, Çin'in büyük ekonomisi göz önüne alındığında, Çin savaş uçaklarıyla 'imkansız' olan bir savaşa girmek yerine, "asimetrik" avantajlardan yararlanabilir.

Forbes'ın bir makalesinde yer alan görüşlere göre uzmanlar Tayvan'a, 'Çin hava alanlarını ve sahayı kontrol edecek uzun menzilli füzeler konuşlandırın. Dağlara karadan havaya füze bataryaları gizleyin, İHA sürüleri konuşlandırın...' önerisinde bulunuyor.

Tayvan kararlı

Ancak Taipei, savaş zamanında insanlı avcı uçakları kullanmaya kararlı gibi görünüyor. Tayvan, yeni F-16'lar satın almak, yerli imkanlarla tasarlanmış hafif avcı uçakları üretmek ve bir jet için planlar hazırlama yolunda milyarlarca dolar harcıyor.

Tayvan'ın bu çabalarının toplam 12 milyar dolara mal olabileceği bildiriliyor.

Bugün ROCAF, birkaç düzine F-5, yüz kadar F-16A, 50 Mirage 2000 ve yerli imkanlarla geliştirilen 100 F-CK-1 dahil olmak üzere yaklaşık 300 ön cephe savaş uçağına sahip.

Eğitim filolarına ait ek 100 jet, acil bir durumda muharebe görevlerinde uçabilir.

Tayvan'ın nemli iklimi korozyonu artırarak savaş filosunun daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Filoyu yenilemek için Taipei 2020'de Washington ile 66 yeni F-16V için 8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Lockheed Martin LMT ile Tayvan'ın devlet uçak üreticisi Aerospace Industrial Development Corporation'a arasındaki anlaşmayla, eski F-16A'ların yükseltilmeleri yapılacak.

Yeni savaş uçağının neye benzeyeceği konusunda henüz bir fikir yok. ROCAF'ın yerli avcı uçağı tasarımında, evrimsel bir yaklaşım benimsediği belirtiliyor.

Ancak sızdırılan bir belge, Taipei tasarımcılarının bir sonraki savaş uçağının yeni bir kanada sahip olmasını istediğini gösteriyor. 2016 yılında, bir ROCAF brifinginin ekran görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerdeki uçak, bir F-CK-1'in burnunu ve kokpitini, Mirage 2000'dekine benzer kuyruksuz bir delta kanadı ile birleştiren bir savaş uçağı konseptini anımsatıyor.

Uzmanlara göre delta kanat tasarımı, yeni uçağa daha fazla menzil ve manevra kabiliyeti sağlayabilir. Ama neredeyse kesinlikle daha pahalı ve AIDC için yapımı daha zor olacak. Savaş patlak verdikten beş dakika sonra yerde havaya uçabilecek uçaklara fazladan milyarlar harcamaya değer mi?

Kaynak: star.com.tr