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Ekonomi Çin ve Tayland’dan ithalata yeni önlem
Ekonomi

Çin ve Tayland’dan ithalata yeni önlem

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:21:00 -
Çin ve Tayland’dan ithalata yeni önlem

Buna göre, Çin ve Tayland menşeli “yalnız plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri de kapsayan çocuk ve bebek ürünlerinin ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucu, bu ürünlerin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi. Söz konusu eşyaların Türkiye’ye ithalatında Çin menşeliler için CIF bedelinin yüzde 12’si, Tayland menşeliler için ise yüzde 26’sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi. 

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