  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den TB2 SİHA alıp kopyasını yaptılar! Hemen 100 adet sipariş aldılar

İşte o devletler! İsrail televizyonunda 2 ülkeye tehdit

Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Yunanistan'ın korktuğu başına geldi! Türkiye Alpin'i bölgeye yolladı

Sosyal medyaya damga vurdu! Tüyleri diken diken eden Filistinli çocuk sosyal deneyi

Akit'e dava açan Altaylı'nın geçen seneki yazısına bakın! Kendini mi tarif ettin Fatih?

Sözde sanat adı altında rezillik! Milletin parası ahlâksızlığa gitmesin

İYİ Parti'de deprem! Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

İsrail'e büyük darbe! Yerli ve milli çamaşır deterjanı üretildi: Kilosu 20 liradan satılacak

Altını olan kimseye borç vermesin, kimse de borç almasın! Uzman isim gram altın için şok tahminini paylaştı
Dünya Çin ve Suudi Arabistan! İki dünya devinden karar: Merkez Bankaları, 7 milyar dolar değerinde takas anlaşması imzaladı!
Dünya

Çin ve Suudi Arabistan! İki dünya devinden karar: Merkez Bankaları, 7 milyar dolar değerinde takas anlaşması imzaladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 21:19:00 - 2023-11-20 21:25:15
Çin ve Suudi Arabistan! İki dünya devinden karar: Merkez Bankaları, 7 milyar dolar değerinde takas anlaşması imzaladı!

Suudi Arabistan'ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi önemli petrol üreticileri de dolar dışındaki para birimleriyle yapılan petrol dışı ticareti gerçekleştirmenin yollarını planlıyor veya araştırıyor. Çin ve Suudi Arabistan merkez bankaları projelerini dünyaya duyurdular...

Çin ve Suudi Arabistan merkez bankaları, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yerel para takası anlaşması imzalayarak, Orta Doğu’daki diğer ülkelerin dolar dışı ticaretlerini artırma çabaları kapsamında ilişkilerini derinleştirdi.

Pazartesi günü yapılan ayrı açıklamalara göre, iki ülkenin merkez bankaları, 50 milyar yuan veya 26 milyar riyal maksimum tutarında üç yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştı. Yuan’ın enerji ve emtia ihracatçılarıyla yapılan işlemlerde kullanımını teşvik eden Çin, Suudi Arabistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda.

Çin Halk Bankası yayımladığı açıklamada, “takas düzenlemesi, iki ülke arasındaki finansal işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacak” ve “daha uygun ticaret ve yatırımı kolaylaştıracak” dedi. Suudi Arabistan Merkez Bankası da benzer açıklamalarda bulundu.

Anlaşma, Pekin ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair en son işaret. Suudi Arabistan uzun süredir Çin’in başlıca petrol tedarikçilerinden biri olmasına rağmen, iş ilişkileri son yıllarda genişledi. Suudi Aramco, Çin’in petrokimya sektörüne milyarlarca dolar yatırım yaparken, krallık Çin teknoloji şirketlerini çekmeye çalışıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen yıl Riyad’ı ziyaret etti ve iki ülke arasında 50 milyar dolar değerinde ön anlaşma imzalandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’nin etkisi azaldıkça Suudiler İş İçin Çin’e Bakıyor

İki ülke aynı zamanda jeopolitik konularda daha yakından çalışıyor. Çin, Mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasında bir yakınlaşma sağlamaya yardımcı oldu. Ve pazartesi günü, Suudi dışişleri bakanı liderliğindeki Orta Doğu heyeti, İsrail-Hamas savaşını yatıştırmak amacıyla görüşmeler yapmak için Pekin’e gitti.

Ağustos ayında Suudi Arabistan, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın yer aldığı BRICS grubuna davet edildi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin dahil olmak üzere beş başka ülke ile birlikte Ocak ayında katılması bekleniyor.

Dolardan Öte

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve 1970’lerde kurulan ve ham petrol ihracatını ABD dolarından fiyatlandıran petrodolar sistemine dayanan bir direnç noktası. Yıllarca dolara sabit kalmış olmasına rağmen, şu anda enerjiden bağımsızlaşma çabası kapsamında Çin dahil olmak üzere kritik ticaret ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Aynı zamanda, Suudi yetkililer sürekli olarak krallığın petrolünü Çin veya diğer büyük ithalatçılara dolar dışındaki para birimleriyle satmaya başlayacağı fikrini küçümsediler.

Suudi Arabistan’ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi önemli petrol üreticileri de dolar dışındaki para birimleriyle yapılan petrol dışı ticareti gerçekleştirmenin yollarını planlıyor veya araştırıyor.

Ve daha fazla ülke ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmaya çalıştıkça, Çin’in swap anlaşmalarının önemi son on yılda arttı.

Küresel merkez bankaları, bu yılın ilk çeyreğinde bunları rekor düzeyde kullandı, bu durum yuan’ın artan uluslararası önemini ve ticaret işlemlerini dolar yerine Çin’in yerel para birimleriyle yerine getirme eğilimini gösteriyor.

PBOC’ye göre Çin’in döviz takas hatlarının dengesi, Eylül ayı sonunda 117,1 milyar yuan ile yeni bir rekora ulaştı. Çin merkez bankasının geçen ayki raporuna göre, Çin’in 29 aktif swap anlaşması ve toplamda 4 trilyon yuanlık bir kotası bulunmakta.

Arjantin, son zamanlarda peso’da yaşanan satışla bağlantılı mali zorluklara yanıt olarak Çin’den ithalatı finanse etmek için bir takas hattını kullanacağını açıkladı. Benzer adımları atan ülkeler arasında Brezilya da bulunmakta.

7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'
7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'

Aktüel

7 yılda bir ortaya çıkan gizemli ada! Bu kadarına da pes doğrusu: '2 gün burada kalınca doktor oldu'

BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü
BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü

Dünya

BAE'den Türkiye kararı dünyada gündem olurken NYSE BAE'yi yenilikçi ekonomik stratejilerinden dolayı övdü

Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!
Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!

Aktüel

Sosyal medyada küfür ettirip tazminat alanlara kötü haber: Aman dikkat, sakın yapmayın!

Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor
Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor

Ekonomi

Altında son dakika! Cebinde parası, altını olanlar: Kritik seviyeyi aştı, uzman açıkladı, gram ve çeyrekte yeni rekor geliyor

İşte Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı RoboSay! İlgili yeni detaylar belli oldu: 5 milyon kullanıcı hedefliyor
İşte Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı RoboSay! İlgili yeni detaylar belli oldu: 5 milyon kullanıcı hedefliyor

Teknoloji

İşte Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı RoboSay! İlgili yeni detaylar belli oldu: 5 milyon kullanıcı hedefliyor

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak
Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Otomotiv

Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak

Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!
Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!

Aktüel

Elazığ’da! Bugüne kadar kimse görememişti: 'Çarpmayan elektrik' üretildi! Duyan kulaklarına inanamadı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23