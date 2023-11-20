Çin ve Suudi Arabistan! İki dünya devinden karar: Merkez Bankaları, 7 milyar dolar değerinde takas anlaşması imzaladı!

Çin ve Suudi Arabistan merkez bankaları, yaklaşık 7 milyar dolar değerinde yerel para takası anlaşması imzalayarak, Orta Doğu’daki diğer ülkelerin dolar dışı ticaretlerini artırma çabaları kapsamında ilişkilerini derinleştirdi.

Pazartesi günü yapılan ayrı açıklamalara göre, iki ülkenin merkez bankaları, 50 milyar yuan veya 26 milyar riyal maksimum tutarında üç yıllık bir anlaşma üzerinde anlaştı. Yuan’ın enerji ve emtia ihracatçılarıyla yapılan işlemlerde kullanımını teşvik eden Çin, Suudi Arabistan’ın en büyük ticaret ortağı konumunda.

Çin Halk Bankası yayımladığı açıklamada, “takas düzenlemesi, iki ülke arasındaki finansal işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacak” ve “daha uygun ticaret ve yatırımı kolaylaştıracak” dedi. Suudi Arabistan Merkez Bankası da benzer açıklamalarda bulundu.

Anlaşma, Pekin ve Riyad arasındaki ilişkilerin güçlenmesine dair en son işaret. Suudi Arabistan uzun süredir Çin’in başlıca petrol tedarikçilerinden biri olmasına rağmen, iş ilişkileri son yıllarda genişledi. Suudi Aramco, Çin’in petrokimya sektörüne milyarlarca dolar yatırım yaparken, krallık Çin teknoloji şirketlerini çekmeye çalışıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçen yıl Riyad’ı ziyaret etti ve iki ülke arasında 50 milyar dolar değerinde ön anlaşma imzalandı.

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İki ülke aynı zamanda jeopolitik konularda daha yakından çalışıyor. Çin, Mart ayında Suudi Arabistan ve İran arasında bir yakınlaşma sağlamaya yardımcı oldu. Ve pazartesi günü, Suudi dışişleri bakanı liderliğindeki Orta Doğu heyeti, İsrail-Hamas savaşını yatıştırmak amacıyla görüşmeler yapmak için Pekin’e gitti.

Ağustos ayında Suudi Arabistan, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın yer aldığı BRICS grubuna davet edildi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin dahil olmak üzere beş başka ülke ile birlikte Ocak ayında katılması bekleniyor.

Dolardan Öte

Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ve 1970’lerde kurulan ve ham petrol ihracatını ABD dolarından fiyatlandıran petrodolar sistemine dayanan bir direnç noktası. Yıllarca dolara sabit kalmış olmasına rağmen, şu anda enerjiden bağımsızlaşma çabası kapsamında Çin dahil olmak üzere kritik ticaret ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

Aynı zamanda, Suudi yetkililer sürekli olarak krallığın petrolünü Çin veya diğer büyük ithalatçılara dolar dışındaki para birimleriyle satmaya başlayacağı fikrini küçümsediler.

Suudi Arabistan’ın yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak gibi önemli petrol üreticileri de dolar dışındaki para birimleriyle yapılan petrol dışı ticareti gerçekleştirmenin yollarını planlıyor veya araştırıyor.

Ve daha fazla ülke ABD dolarına olan bağımlılığını azaltmaya çalıştıkça, Çin’in swap anlaşmalarının önemi son on yılda arttı.

Küresel merkez bankaları, bu yılın ilk çeyreğinde bunları rekor düzeyde kullandı, bu durum yuan’ın artan uluslararası önemini ve ticaret işlemlerini dolar yerine Çin’in yerel para birimleriyle yerine getirme eğilimini gösteriyor.

PBOC’ye göre Çin’in döviz takas hatlarının dengesi, Eylül ayı sonunda 117,1 milyar yuan ile yeni bir rekora ulaştı. Çin merkez bankasının geçen ayki raporuna göre, Çin’in 29 aktif swap anlaşması ve toplamda 4 trilyon yuanlık bir kotası bulunmakta.

Arjantin, son zamanlarda peso’da yaşanan satışla bağlantılı mali zorluklara yanıt olarak Çin’den ithalatı finanse etmek için bir takas hattını kullanacağını açıkladı. Benzer adımları atan ülkeler arasında Brezilya da bulunmakta.