Çin ve Rusya'yı birleştiren ilk otoyol köprüsü açıldı

Rusya'nın Blagoveshchensk kenti ile Çin'in Heihe kenti arasında Amur Nehri üzerindeki 1080 metre uzunluğundaki geçişin inşaatı 2016 yılının sonlarında başladı.

19 milyar rubleye (328 milyon dolar) mal olan köprünün yapımı iki yıl önce tamamlanmış olsa da koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı daha yeni yapılabildi.



Çin'de katı COVID-19 kuralları hala yürürlükte olduğundan, şimdilik sadece kamyonların sınırı geçmesine izin veriliyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Trutnev lansman töreninde yaptığı açıklamada, “Günümüzün parçalanmış dünyasında, Rusya ile Çin arasındaki Blagoveshchensk-Heihe köprüsünün özel, sembolik bir anlamı var. Bu köprü Rusya ve Çin halklarını birbirine bağlayan başka bir dostluk hattı haline gelecek” dedi.

Çin Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua da etkinliğin sembolik anlamından bahsetti. Bağlantı sayesinde ülkesinin daha iyi lojistik hizmetler sunabileceğini ve geçişin “dostluk ve işbirliği köprüsü” haline geleceğini kaydetti.