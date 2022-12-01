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Dünya Çin ve Rusya’nın bombardıman uçakları bir anda havalandı! Japonya diken üstünde
Dünya

Çin ve Rusya’nın bombardıman uçakları bir anda havalandı! Japonya diken üstünde

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi'nde tatbikat yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 07:20:00 -
Çin ve Rusya’nın bombardıman uçakları bir anda havalandı! Japonya diken üstünde

Çin'in Hong-6K ve Rusya'nın Tupolev ve Sukhoi tip bombardıman uçaklarının Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'nde ortak yaptıkları tatbikat kapsamında Rus ve Çin uçakları, birbirlerinin askeri üslerine iniş yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japon ulusal hava sahasının ihlal edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Tsushima Boğazı'ndan Çin uçaklarının sabah saatlerinde, Doğu Çin Denizi'nden, Japon Denizi'nin kuzey yönüne doğru hareket ettiği bildirildi.

Rus uçaklarının aynı bölgede ilk aşamada güneye hareket ettiği, daha sonra yönünü kuzeye çevirdiği kaydedildi.

Yabancı uçakların seyrine karşılık, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) savaş uçaklarının bölgede havalandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, bölgesel sularda yabancı ülkeye ait hava unsurlarının seyrine yönelik enformasyon ve analiz faaliyetlerinin süreceğini aktardı.

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