Çin ve Rusya'dan Pasifik Okyanusu'nda bomba hamle: Ortak deniz devriyesi! O ülkeler meydan okudu

Çin ve Rusya, Pasifik Okyanusunda ortak deniz devriyesi düzenledi. Çin Savunma Bakanlığı, "Çin ve Rusya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki ortak deniz devriyesi herhangi bir üçüncü tarafa yönelik değildir." açıklamasını yaptı.

Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çin ve Rusya arasındaki yıllık plan ve anlaşmalar doğrultusunda, Çin ve Rusya deniz kuvvetleri, Pasifik Okyanusu'nun batı ve kuzey kısımlarındaki ilgili sularda 4. ortak deniz devriyesine yakın zamanda başladı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Rusya Pasifik Filosu'nun basın servisi, Gromkiy ve Rezkiy korvetlerinden oluşan bir gemi grubunun, "Deniz Etkileşimi - 2024" ortak deniz tatbikatlarına katılmak üzere Çin'in Zhanjiang limanına geldiğini bildirmişti.