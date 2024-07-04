  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

Ankara'da sıcak anlar! Almanya'nın Türkiye büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Rus lider Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bir arada: Suriye'deki gerilimi görüştüler

Petrol devi Suudi Arabistan açıkladı: Yeni petrol ve doğalgaz yatakları buldu!

Plan-S devrede! Yerli takım uyduları göreve hazır

Türk müteahhitleri fitili ateşledi! Karar çıktı!: Yurt dışında 7,6 milyar dolarlık iş hamlesi geldi

Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten Türkiye kararı! 'Buradan sözünü veriyoruz' diyerek duyurdular

Depremzede çocuğun mektubunu karşılıksız bırakmadı! Koca yürekli Arda yine yapmış yapacağını

Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi! Türkiye'den UEFA'ya 'Bozkurt' ayarı
Dünya Çin ve Rusya, Şâhid'e benzer Kamikaze İHA geliştiriyor: Beklenmedik karardı! Ekipman desteği düşünüyorlar
Dünya

Çin ve Rusya, Şâhid'e benzer Kamikaze İHA geliştiriyor: Beklenmedik karardı! Ekipman desteği düşünüyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-04 00:35:00 - 2024-07-04 00:48:06
Çin ve Rusya, Şâhid'e benzer Kamikaze İHA geliştiriyor: Beklenmedik karardı! Ekipman desteği düşünüyorlar

Çin ve Rusya menşeli şirketler, İran yapımı Şâhid'e benzer bir saldırı İHA'sı (insansız hava araçları) geliştirmek için çalışıyor. ABD İHA ekipmanları desteğinde bulundu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü işgal girişimi ve saldırılarında aktif olarak kullandığı İran yapımı Şâhid'e benzer bir saldırı insansız hava aracı (İHA), Çinli ve Rus şirketler tarafından geliştiriliyor.

ORTAK YAPIM İHA TEST AŞAMASINDA

Yetkililer, geliştirilen İHA'ya ilişkin bilgi paylaşmazken, Çinli internet sayfaları ve çeşitli medya kuruluşları, Çin'in İran yapımı Şâhid 136 İHA'sına benzeyen Sunflower 200 adlı bir kamikaze saldırı dronu geliştirdiğini aktardı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu şirketlerin 2023 yılında İran yapımı Şâhid İHA'sını kopyalamak için iş birliği görüşmeleri yaptığını belirtti. Yetkililer, bu yıl Rusya'ya gönderilmek üzere bir versiyonun geliştirilip test edilmeye başlandığını kaydetti. Ayrıca, Çin İHA'larının henüz Ukrayna'da kullanılmadığını vurguladılar.

Konuya yakın bir kaynak, ABD tahminlerine göre Çin'in tamamlanmış İHA'ları gönderip göndermemeyi değerlendirdiğini ancak aynı zamanda saldırı İHA'larının monte edilebileceği kitleri de gönderdiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Düşünüyorlar

Öte yandan kaynak, ABD'nin Çin'in Rusya'ya ölümcül nitelikte yardım sağladığı sonucuna henüz varmadığını ancak diğer ülkelerin farklı bir yoruma sahip olabileceğini kabul ettiğini belirtti.

SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!
SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!

Dünya

SİHA teknolojisinde silah geliştiriyorlardı! Yeni silahlarını duyurdular! İHA hamlesi, bakın ne olmuş!

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!
ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Dünya

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor
Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

Aktüel

Türkiye’den 150 adet 'radar' geliyor

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu
SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Ekonomi

SGK uzmanı 'hayırlı olsun' diyerek ilan etti! En düşük emekli maaşında rakam belli oldu

Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak" target="_blank">
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak
İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

Dünya

İddia: Donald Trump kazanırsa Putin NATO ile anlaşacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23