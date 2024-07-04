Çin ve Rusya, Şâhid'e benzer Kamikaze İHA geliştiriyor: Beklenmedik karardı! Ekipman desteği düşünüyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü işgal girişimi ve saldırılarında aktif olarak kullandığı İran yapımı Şâhid'e benzer bir saldırı insansız hava aracı (İHA), Çinli ve Rus şirketler tarafından geliştiriliyor.

ORTAK YAPIM İHA TEST AŞAMASINDA

Yetkililer, geliştirilen İHA'ya ilişkin bilgi paylaşmazken, Çinli internet sayfaları ve çeşitli medya kuruluşları, Çin'in İran yapımı Şâhid 136 İHA'sına benzeyen Sunflower 200 adlı bir kamikaze saldırı dronu geliştirdiğini aktardı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu şirketlerin 2023 yılında İran yapımı Şâhid İHA'sını kopyalamak için iş birliği görüşmeleri yaptığını belirtti. Yetkililer, bu yıl Rusya'ya gönderilmek üzere bir versiyonun geliştirilip test edilmeye başlandığını kaydetti. Ayrıca, Çin İHA'larının henüz Ukrayna'da kullanılmadığını vurguladılar.

Konuya yakın bir kaynak, ABD tahminlerine göre Çin'in tamamlanmış İHA'ları gönderip göndermemeyi değerlendirdiğini ancak aynı zamanda saldırı İHA'larının monte edilebileceği kitleri de gönderdiğini ifade etti.

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Düşünüyorlar

Öte yandan kaynak, ABD'nin Çin'in Rusya'ya ölümcül nitelikte yardım sağladığı sonucuna henüz varmadığını ancak diğer ülkelerin farklı bir yoruma sahip olabileceğini kabul ettiğini belirtti.