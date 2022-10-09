Çin ve Elon Musk karşı karşıya
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Taiwan ile ilgili açıklamalarına cevap verdi.
Yeni Akit Ankara
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Taiwan ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.
Taiwan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu belirten Mao Ning, Çin'in "barışçıl birleşme ve bir ülke, iki sistem" temel ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceğini, Taiwan Boğazı’nın iki yakasının barışçıl şekilde yeniden birleşmesini sağlamak için azami çaba ve samimiyet göstereceğini belirtti.
Sözcü Mao Ning, Çin’in Taiwan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı girişimleri ve dış güçlerin müdahalesini kararlılıkla engelleyerek, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını sözlerine ekledi.