Çin ve Avusturalya arasında arpa krizi
Çin zararlı böcek olduğu gerekçesiyle Avusturalya’dan arpa alımını durdurdu.
Çin ve Avusturalya arasında yeni kriz patlak verdi. Çin aldığı önemli kararla Avusturalya’nın en büyük tahıl ihracatçısından alımı durdurdu.
Avusturalya’nın bu kararı siyasi bulduğu belirtildi.
Pekin yönetimi aldıkları kararın nedenini açıkladı. Ürünlerde zararlı böcek olduğu iddiasıyla arpa ithalatının yasaklandığı aktarıldı.
Kararın ilk açıklamasını Çin Gümrük İşleri İdaresi yaptı. Açıklamalarda Avusturalyalı bir şirketin gönderdiği ürünlerde zararlı böcekler bulunduğu ifade edildi. Bu sebepten dolayı yasak geldiği belirtildi.
Söz konusu şirket ürünlerini savunarak, delil olmadığına dikkat çekti. Şirket hükümetle birlikte karara itiraz edecek.
İki ülke arasında ticaret hacminin azaldığı beklenirken, Pekin yönetimi ithal edilen arpaya yüzde seksen gümrük tarifesi getirmesi sonrası bu durumun ana sebeplerinden olduğu görüldü.