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Ekonomi Çin ve Avrupa'dan Kripto dijital para ortaklığı!
Ekonomi

Çin ve Avrupa'dan Kripto dijital para ortaklığı!

Son günlerde kripto para ile birlikte dijital para kavramını da sıklıkla duymaya başladık. Dijital para ile ilgili önemli bir hamle Çin ve Avrupa'dan geldi. Çin ve Avrupa merkez bankaları dijital para konusunda teknik bazda düzenli fikir alışverişine gidiyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, "Dijital para konusunda diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:29:00 -
Çin ve Avrupa'dan Kripto dijital para ortaklığı!

Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Avrupa Merkez Bankası (AMB), merkez bankası dijital paralarının tasarımı, uygulamaları ve kullanımı gibi konularda teknik bazda düzenli fikir alışverişine gidiyor. PBOC Başkanı Yi Gang, "PBOC-AMB iletişimi, sınır ötesi ödemelerde dijital paraların kullanımının araştırılmasına yönelik ilerlemeyi ifade ediyor. Bu, uluslararası para sisteminin geliştirilmesini ilerletmeye yönelik çabaların bir parçası" dedi.

Yi, bu değerlendirmeleri, Finlandiya Merkez Bankası Gelişen Ekonomiler Enstitüsü'nün 30'uncu Yıl Dönümü Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmada yaptı. Yi, "MBDP'ler konusunda diğer merkez bankaları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek istiyoruz" dedi.

PBOC, Yi'nin konuşmasının bir kopyasını internet sitesinde yayınladı. Konuşmayı değerlendiren analistler PBOC-AMB iletişiminin Çin ve Avrupa Birliği para otoritelerinin kendi dijital paraları için sistem oluşturmak amacıyla işbirliğini derinleştirebileceklerini kaydetti.

E-Yuan çalışmaları

Analistler, daha geniş çaplı amacın, Bitcoin gibi özel olarak geliştirilmiş çeşitli kripto paralardan ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ortadan kaldırmak için dijital paraların kullanımı olduğuna dikkat çektiler.

Yi, konuşmasında, PBOC'nin aynı zamanda, nakit ve banka hesaplarının yönetimini referans alarak dijital renminbi ya da e-yuan için bir yönetim modeli de kurmakta olduğunu söyledi.

Bu durum, Yi'ye göre, mevcut ödeme araçları ile birlikte kullanılabilirliği artıracak ve e-yuan'ı geliştirecek.

AMB'den bir yetkili Cuma günü, yabancı basına yaptığı açıklamada, merkez bankalarının nakite bir tamamlayıcı olarak dijital paralara ihtiyaç duyan dijital geleceğe ve dijitalleşme trendine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

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