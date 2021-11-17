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Gündem Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü
Gündem

Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü

Esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki yangının, cin vakası olduğu iddia edilmişti. Ancak yangının evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkartıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 23:42:00 -
Cin vakası mı? 16 günde 17 kez yanan evin sırrı çözüldü

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı Ailesi'nin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yandı.

Merak konusu olan ve "Cin vakası mı?" dedirten olayda sözkonusu ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez alev aldı. Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı Ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

Ahır ve samanlık da yandı

Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazıları da çıkan yangınlarda zarar gördü.

Evin dışında aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirtildi.

Esrarengiz yangınların sebebi belli oldu

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ie Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, esrarengiz yangınlarla gündeme gelen evde çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan geniş çaplı titiz araştırmalar neticesinde yangınların, evde yaşayan Dadaylı Ailesi'nin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkartıldığı tespit edildi.

Psikososyal destek akacaklar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yönlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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