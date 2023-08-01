Çin, uzaktan sağlık hizmeti için 125 tıp merkezi açacak

Çin, sağlık ve tıp hizmetlerinde ve sağlığa ve bakıma erişim konusunda çok belirgin ilerlemeler sağladı. Çin’in doğusunda bulunan Jinan kentinde düzenlenen ulusal konferansta açıklanan istatistiksel verilere göre, Shandong eyaletinde bulunan tüm kentlerin uzaktan tıp hizmeti erişimi bulunuyor.

Çin makamları, uzaktan tıp hizmetini yaygınlaştırmak için ülke çapında toplam 15 bin tıp birliği oluşturulduğunu ve 125 adet bölgesel tıp merkezi projesine de onay verildiğini açıkladı. Bu merkezler görece kısıtlı kaynaklı tüm eyaletleri kapsayarak, ülkenin sağlık hizmetlerine ilişkin eksiklikleri giderme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.



Öte yandan, 2022 yılında Çin’de ilçe düzeyindeki hastanelerin yüzde 87,71 kadarının ilgili mercilerce saptanmış temel tıp hizmetleri standartlarını karşıladığı bildirildi. Ülke çapında 30 binden fazla kasaba düzeyindeki küçük yerleşim biriminde bulunan sağlık klinikleri ve halk sağlığı hizmeti merkezleri de, söz konusu standartlara uygun hale getirildi.