Çin Türkiye'ye bu kez petrol ve doğalgaz değil nükleer işbirliğinde teklif yaptı! Milyon ton doğalgaz için anlaşma

Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi - SPIC Türkiye Projesi Başkanı Xiaohang Wang, Türkiye'nin karbon nötr hedeflerine ulaşması için Türk ortaklarla uzun vadeli ve istikrarlı bir iş birliği ortaklığı kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi - SPIC Türkiye Projesi Başkanı Xiaohang Wang, gelişmiş pasif üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisi için Türk partnerleriyle iş birliği yapmaya kararlı olduklarını açıkladı. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Zirvenin açılışında konuşan Çin Devlet Enerji Yatırım Şirketi - SPIC Türkiye Projesi Başkanı Xiaohang Wang, enerji güvenliğini sağlamak ve birçok ülke için düşük karbonlu enerji dönüşümü elde etmek için nükleer enerjinin gerçekçi bir seçim olacağını kaydetti.

Türk hükümetinin nükleer enerji geliştirme konusundaki güvenine ve kararlılığına büyük hayranlık duyduklarını ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda önemli bir nükleer enerji ülkesi olacağına inandıklarını ifade eden Wang, “SPIC, dünyanın en büyük temiz enerji üreticisidir. Nisan 2023 sonu itibarıyla SPIC, yüzde 67'den fazlası temiz enerji olmak üzere toplam 235 GW elektrik üretim kapasitesini yönetiyor. İş kapsamımız Türkiye, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya ve Avustralya gibi 47 ülke ve bölgeyi kapsıyor. Çin ve Türk hükümetlerinin desteğiyle, son on yılda enerji alanında ilgili Türk şirketleri ile yoğun bir işbirliği yapıyoruz. SPIC, Çin'de nükleer santraller inşa ederken, gelişmiş pasif üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisi için Türk partnerleriyle iş birliği yapmaya aktif olarak kararlıdır. enerjigunlugu'ne göre: Nükleer enerji inşasında kazandığımız teknoloji ve endüstrideki avantajlarımızı güçlendirme, geliştirme, mühendislik inşası, ekipman imalatı, işletme ve bakım alanlarındaki başarılı pratik deneyimimizi paylaşmaya ve Türkiye'nin karbon nötr hedeflerine ulaşması için Türk ortaklarla uzun vadeli ve istikrarlı bir iş birliği ortaklığı kurmaya hazırız” dedi.