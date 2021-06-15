Çin, Türkiye’ye kişi başına 2 bin dolar ödemeli!

Yeniakit Ankara

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici, sosyal medya hesabından sebep olduğu Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Çin devleti sebep olduğu covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye kişi başına 2000 dolar, toplamda en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemelidir. Elde edilecek tazminatın tamamı, başta esnaflarımız ve çalışanları olmak üzere zarar gören vatandaşlarımıza dağıtılmalıdır. Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Wuhan viroloji ensititüsünden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin’e yaptığının hesabı her yönüyle mutlaka sorulmalıdır. Özgür dünya, zalim Çin idaresine hak ettiği tepkiyi göstermelidir. Zalim Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa, insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz. Çin’in ödeyeceği bedel, gelecekte şeytani oyunlara yeltenecek tüm iktidarlara ibret olacaktır” ifadelerini kullandı.