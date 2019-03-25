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“Çin, Türkiye’ye kapıları kapatmayacak”

Türkiye’nin Çin’le yakın ilişki geliştirebileceğini söyleyen Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng, 2021 yılında Türkiye-Çin ilişkilerinin başlamasının 50’nci yılı dolayısıyla aradaki ticaretin her alanda ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:01
“Çin, Türkiye’ye kapıları kapatmayacak”

 Nevzat Orbay  Bursa 

Bursa’da, bu yıl 8’incisi düzenlenen ve ‘Türkiye’nin Davosu’ olarak nitelendirilen “Uludağ Ekonomi Zirvesi”, 20 oturumda 100’ü aşan katılımcı ve bin 500’ün üzerinde konuk ağırlandı. İki gün süren zirve, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye kadar pek çok sektörün nabzını tuttu.

Ticaret ikiye katlanacak

Zirvenin son oturumu olarak gerçekleştirilen “Çin’i Doğru Anlamak” oturumunda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı. Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng, ABD-Çin arasındaki ‘ticaret savaşlarına dikkat çekerek “ABD ile gerilip dışa kapıyı kapatıp fırsatları kaçırmak istemiyoruz. Gelin birlikte çalışalım” dedi. Türkiye’nin Çin’le yakın ilişki geliştirebileceğini söyleyen Songfeng, 2021 yılında Türkiye-Çin ilişkilerinin başlamasının 50’nci yılı dolayısıyla aradaki ticaretin her alanda ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. Zirve kapsamında düzenlenen Stars of Region proje yarışmasında da dereceye girenler ödüllendirildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:01
  1. Bursa
  2. Türkiye’nin Davosu
  3. Uludağ Ekonomi Zirvesi
  4. Çin’i Doğru Anlamak
  5. Çin
  6. Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng
  7. ABD-Çin
  8. ticaret Savaşları
  9. Stars of Region
  10. Türkiye-Çin ilişkileri

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