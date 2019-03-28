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Çin, Türkiye'deki yatırımlarını ikiye katlayacak

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li:-"Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021'e gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması"- DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı:- "Büyükelçinin bazı hedefleri var. Türkiye'den Çin'e ihracat 3 milyar dolar, bu ihracatı 2021'e kadar ikiye katlamak istiyor, 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var"- " Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım da yaklaşık 2,8 milyar dolar. Onun da iki misline çıkarılması isteniyor"

28 Mart 2019 Perşembe 14:43
Çin, Türkiye'deki yatırımlarını ikiye katlayacak

İSTANBUL (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yapılan yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi Başkanı (Council for Promotion South-South Cooperation) Lyu Xinhua ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzelenen "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Kuşak ve Yol Projesi'nin Çin ile Türkiye arasında birçok alanda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Son birkaç sene için Çin şirketlerinin Türkiye'deki altyapı sektörüne önemli yatırım yaptığını dile getiren Deng Li şunları kaydetti:

"Çin'in şu an Türkiye'deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar. Türkiye'de bulunan Çinli personel sayısı 8 bin. Yatırım yapmak için ilgi gösterdiğimiz sektörler genişliyor. Mesela Jiangsu eyaletimizden gelen bir şirket, çok yakın zamanda Türkiye'de tekstil fabrikası için yatırım yaptı. Çin ile Türkiye arasında finans, enerji ve diğer konularda görüş alışverişi sürüyor. Kısa zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişki daha hızlı gelişecek. Ana amaçlarımızdan biri, Çin'den Türkiye'ye yönelik yatırım hacminin 2021 senesine gelindiğinde 6 milyar dolar seviyesine ulaşması."


- "2021'de beklentim Çin'den turist sayısının 1 milyon 200 bine gelmesi"


DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, toplantının Türkiye için önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 2018 sonunda 23 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Kolbaşı, "Bunun 20 milyar doları ithalat, 3 milyar doları ihracat, 17 milyar dolarlık bir açığımız var, bunun giderilmesi için Türk firmaların oraya daha fazla ihracat yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin 2021 hedeflerine ilişkin bilgi veren Kolbaşı, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Çin'e ihracat 3 milyar dolar, bu ihracatı 2021'e kadar ikiye katlamak istiyor, 6 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var. Aynı zamanda Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım da yaklaşık 2,8 milyar dolar. Onun da iki misline çıkmasını istiyor, yani yatırımın da 6 milyar dolara çıkması hedefi var. Turizmde ise 800 bin hedefleri var, şu an 400 bin, onu da ikiye katlama hedefleri mevcut ama ben 1 milyon 200 bin diyorum. Çünkü turizmin gelişimini daha kolay buluyorum. 2021'de beklentim, turist sayısının 1 milyon 200 bine gelmesi."

Vize konusunda yapılan çalışmalar olduğunu dile getiren Kolbaşı, istenen seviyede olmamasına rağmen, çoğu ülkeye göre önemli iyileştirmeler yapıldığını aktardı.


- "Amacımız İstanbul'a gelip iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi daha iyi seviyeye taşımak"


Güney-Güney İş Birlikleri Geliştirme Komitesi Başkanı Lyu Xinhua, toplantı kapsamında iki ülke iş insanlarının ticaret yapmak için ikili toplantıları gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktardı.

Seminer kapsamında, Çinli şirketlerin İstanbul'a geldiğini anımsatan Lyu Xinhua, şu bilgileri verdi:

"Şu an bu toplantı kapsamında Türkiye'de 28 Çinli şirket bulunuyor, içinde 40 tane de Çinli girişimci var. Amacımız İstanbul'a gelip iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi daha iyi seviyeye taşımak, ticari ilişkileri geliştirmeye odaklandık. Kuşak ve Yol Projesi ortaya çıktıktan sonra, Türkiye dahil bu alandaki iş birliklerimiz somut meyveler ortaya çıkardı.

Söz konusu iş birlikler gelişmekte olan ülkelerin altyapısının inşasına odaklanmak. Mesela Türkiye için hızlı tren projesini birlikte ortaya çıkardık, meyvelerini de gördük, bu konuya devam etmemiz lazım. Getirdiğimiz heyet çok sayıda sektörü, kapsamlı şekilde kapsıyor."

Lyu Xinhua, Çin'den gelecek yatırımların da iki ülke arasındaki ticari ilişkiye önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:43
  1. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li

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