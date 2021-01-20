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Dünya Çin, Trump gidince aslan kesildi! Yaptırım kararı
Dünya

Çin, Trump gidince aslan kesildi! Yaptırım kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında bulunduğu 28 ABD’li üst düzey ismi yaptırım listesine aldığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:57:00 -
Çin, Trump gidince aslan kesildi! Yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in Sincan'da soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini belirterek, Çin’in Uygur Müslümanları ile diğer etnik ve dini azınlık gruplarının üyelerini hedef aldığını belirtmesinin ardından Çin’den misilleme geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı yazılı açıklamada, Çin’in ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında bulunduğu 28 ABD’li üst düzey ismin yaptırım listesine alındığını aktardı.

Açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi çıkarları, önyargıları ve nefretleri nedeniyle Çin ve Amerikan halkının çıkarlarını hiç dikkate almayan bir dizi politikayı planladılar, desteklediler ve uyguladılar” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu isimlerin Çin’e karşı izledikleri politikalar Çin-ABD ilişkilerini ciddi şekilde bozan çılgın hareketler olarak nitelendirilirken, “Çin hükümeti, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını savunmaya kararlıdır. Çin, Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal eden ve esas olarak ABD'nin Çin ile ilgili konularda bu tür hareketlerinden sorumlu olan 28 kişiye yaptırım kararı aldı” denildi.

Çin’in yaptırım listesine aldığı isimler arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger, eski ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski Beyaz Saray Stratejisti Stephen Bannon gibi isimler yer alırken, söz konusu kişilerin yakın aile üyelerinin de Çin’e, Hong Kong'a ve Makao Özel İdari Bölgesi'ne girmeleri yasaklandı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu isimler ile ilişkili şirketlerin ve kurumların Çin ile iş yapmaları kısıtlandı.

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