Çin treni yalancısı Özlem Gürses'in 'utanması' da varmış! 'Bu durumdan ben de utanıyorum ya'

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Halk TV'den kovulan Özlem Gürses, Youtube kanalından darbecilerin savunuculuğuna soyundu.

'Böyle olunca iyi mi oluyor'

Gece yarısı yayınladıkları darbe bildirisi sebebi ile yargılanan 103 amiral eskisini ve rütbeleri sökülen 28 Şubat darbecilerini gündeme getiren Gürses, "Türkiye'nin adliyelerinde 103 emekli amiral yargılanıyor. Cezaevinde de 28 Şubat davasından dolayı rütbeleri sökülen diğer askerler var. Böyle olunca iyi mi oluyor?" dedi.

Furkan Vakfı'nın Adana sokaklarında çıkarttığı kargaşayı "28 Şubat" çığırtkanlığı yaparak değerlendiren Gürses, "28 Şubat'ı böyle yaparak çözmüş mü oluyorsunuz? Çözdüyseniz o zaman Adana'da yaşanan o görüntüler ne? Hiç olacak şey miydi o görüntüler? Türkiye'nin sokaklarında dindarlar dindarlara karşı." ifadelerini kullandı.

Utanma duygusu varmış!

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenini "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş." yalanı ile hedef alıp, tren Çin'e ulaşınca, söylediği yalandan dolayı özür dilemek yerine, "Çin treni Çin’e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum." yüzsülüğü yapan Özlem Gürses, "utanma" duygusunun olduğunu söyleyerek şaşırttı:

Bu durumdan ben de utanıyorum ya. Sokaklarda başörtülü kadın polisleri başörtülü, türbanlı Furkan Vakfı gönüllüleri ile karşı karşıya getiriyorsunuz. Tıpkı 8 Mart feminist gece yürüyüşünde kadın polislerle kadınları karşı karşıya getirdiğiniz gibi.