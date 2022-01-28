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Teknoloji Çin telekom şirketi, 'casusluk' gerekçesiyle ABD'de yasaklandı!
Teknoloji

Çin telekom şirketi, 'casusluk' gerekçesiyle ABD'de yasaklandı!

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), China Unicom telekom şirketi ulusal güvenlik ve casusluk endişeleri nedeniyle yasak getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 20:14:00 -
Çin telekom şirketi, 'casusluk' gerekçesiyle ABD'de yasaklandı!

China Unicom telekom şirketi ulusal güvenlik ve casusluk endişeleri nedeniyle ABD’den yasaklandı. Federal İletişim Komisyonu (FCC), şirketin ABD biriminin faaliyet gösterme yetkisini oybirliğiyle iptal ettiğini belirtti.

Firma, 60 gün içerisinde Amerika’da telekom hizmeti vermeyi bırakacağını belirtti. FCC başkanı Jessica Rosenworcel, “Çin devletine ait taşıyıcıların telekomünikasyon ağlarımızın güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturduğuna dair artan kanıtlar mevcut” dedi.

China Unicom yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan iş kolunun “ABD yasa ve yönetmeliklerine uyma ve son yirmi yılda müşterilerinin güvenilir bir ortağı olarak telekomünikasyon hizmetleri ve çözümleri sunma konusunda iyi bir sicile sahip olduğunu” belirtti. China Unicom Limited, bu durumun gelişmelerini yakından takip edeceğini söyledi.

Kasım ayında ABD Başkanı Joe Biden, güvenlik tehdidi olarak görülen şirketlerin yeni telekomünikasyon ekipmanı lisansları almasını engelleyecek bir yasayı imzalamıştı.

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