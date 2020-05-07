Çin taklit mimari yapıların inşasını yasaklıyor
ANKARA (AA) - Çin hükümetinin taklit mimari yapıların inşasını yasaklayacağı bildirildi.
Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre hükümet, ülke genelinde birebir kopya binaların inşasını yasaklayacak.
Çin'de dünya genelinde tarihi eserler ve ülkelerin sembollerine dönüşen tarihi yapıtların bazılarının birebir kopyaları bulunuyor.
Mısır’daki Büyük Sfenks Hıbey eyaletinde, Paris’teki Zafer Takı Hınan eyaletinde, ABD’deki Beyaz Saray, Hangcou kentinde, Venedik şehrinin birebir taklidi Ciangsu eyaletinde inşa edilmişti.