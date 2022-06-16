Çin, Taklamakan Çölü’nü demiryoluyla kuşattı!

YENİ AKİT ANKARA

Çin’in inşa ettiği demiryolu, dünyanın en büyük ikinci mobil çölü Taklamakan Çölü’nün güney kıyısında bulunuyor. Hotan-Çakılık Demiryolu’nun yüzde 65’i kum alanında yer alıyor. Yeni açılan demiryolu batıda Xinjiang’ın Hotan bölgesine ve doğuda Bayangolin Moğol Özerk İli’nin Çakılık ilçesine ulaşıyor.

Uzunluğu 825 kilometre

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, toplam uzunluğu 825 kilometre ve hızı saatte 120 kilometre olan demiryolu, mevcut Golmud–Korla, Kaşgar-Hotan ve Güney Xinjiang demiryolu ile birlikte Taklamakan Çölü’nü çevreliyor. Böylece, dünyanın çöl çevreleyen 2 bin 712 kilometre uzunluğunda ilk demiryolu hattı oluşturuldu. Xinjiang’da bir seferde döşenen en uzun kesintisiz hat olarak Hotan-Çakılık Demiryolu, “bin millik bir hat” olarak adlandırılıyor. Bütün hat boyunca kaynaksız çelik raylar kullanıldı. Kaynaksız ray, çok sayıda ray eklemini herhangi bir darbe kuvveti olmadan kullanıp daha konforlu seyahat sağlıyor. Ayrıca hattın bakım maliyetlerinde yüzde 30 ila 75 tasarruf ediliyor. Hotan-Çakılık Demiryolu, aynı zamanda köprü iskele mühendisliğinin prefabrik montaj teknolojisini benimsiyor. Bu teknoloji, Çin’de demiryolu yapımında ilk kez kullanıldı. Bu teknoloji ayrıca, çöl alanında yerde dökme beton yapımında meydana gelebilecek yüzey çatlaması ve zor bakım problemlerini çözüyor. Son üç yılda inşaatçılar Hotan-Çakılık Demiryolu boyunca yaklaşık 50 milyon metrekarelik alana ızgara şeklinde çimler ekti ve yaklaşık 13 milyon çalı ve ağaç dikti. Demiryolu inşaatı ile rüzgar ve kum kontrolü projesi eş zamanlı olarak yürütüldü.