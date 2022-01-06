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Ekonomi Çin tahıl stokluyor
Ekonomi

Çin tahıl stokluyor

Çin, geçen yıl dünyadaki tahılların yarısını stokladı. Pekin, stok politikasına devam ederse, bu yıl dünyadaki mısırın yüzde 69’u, pirincin yüzde 60’ı ve buğdayın yüzde 51’ini stoklarına ekleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 23:24:00 -
Çin tahıl stokluyor

Geçen yıl dünyadaki tüm tahılların yarısını stokladığı ortaya çıkan Çin, gıda stoklarının tarihi seviyelerde olduğunu kasım ayında doğrulamıştı.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi, buğday stoklarının ülkeye bir buçuk yıl yetecek seviyede olduğunu açıkladı.

Ülkede geçtiğimiz nisan ayında gıda israfı yasadışı ilan edilirken, Çin Meclisi gıda güvenliği yasası için hazırlık yapmaya başladı.

"Çin stoku sürdürecek"

ABD Tarım Bakanlığı Çin’in 2022’de tahıl stokunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse küresel mısır rezervlerinin yüzde 69’u, pirinç rezervinin yüzde 60’ı ve buğdayın yüzde 51’i Çin stoklarında olacak.

Çin'in gıda stoku politikasına gerekçe, 'yerli üretimin tüketimi karşılayamaması ve yüksek kaliteli yabancı gıda ürünlerine gelen iç talep' gösteriliyor.

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Yorumlar

Kadir Güvener

Dışarıdan buğday alıyoruz ama, dışarıya makarna, bisküvi vs. satıyoruz diyorlardı. Alabiliyorsak yine buğday alın, ama artık dışarıya gıda ürünü satmaya son verin. Dolar gelecek diye yurt içi fiyatın altında gıda ürünü satılmasına son verin.
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İstanbul

Dinyada gıda sıkıntısı başlayacak,bizde uretim tarimda sürekli geriliyor bu yıl üretim dahada düşecektir maliyet baskısı yüzünden devleti yönetenler uyumayı bırakın ve artık gerceklerle yüzleşin duvara toslamadan artık birşeyler yapın yoksa hepimiz ve özellikle yönetenler altında kalırsınız.
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