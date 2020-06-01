Çin taarruz tehdidinde bulunmuştu! Cevap gecikmedi

Çin’in Tayvan’ı resmi olarak tanımaması ve ülkenin bağımsızlığına karşı takındığı politik tavır dozunu artırıyor.

Ulusal Halk Kongresi'nin 2005 yılında icra edilen toplantısında Çin, Tayvan’ın bağımsızlığına karşı gündeme alınan yasa tasarısını oybirliğiyle kabul etmişti. Cuma günü Ayrılıkçı Yasa’nın yıldönümünde, Çin Genel Kurmay Başkanı Li Zuocheng, Pekin'in herhangi bir seçeneği kalmaması halinde “bağımsızlığı engellemek için Tayvan'a müdahale edileceği” tehdidinde bulundu.

"En kötüsüne hazırız"

Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen Teh-fa, Çin Komünist Partisi’nin uzun zamandır ada ulusuna karşı tehdit söyleminde bulunduğunu, bu nedenle askeri müdahaleye karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı. Yen, Tayvan Boğazı'ndaki durumun giderek daha korkunç hale geldiğini söyledi. Bakan, Tayvan Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki politik dinamikleri değerlendirmede temkinli davrandığını, ulusu korumak için iyi bir iş çıkardıklarını ve Çin ile ilişkilerde “en kötüsüne” hazır olduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Çin Ulusal Halk Kongresi, Hong Kong için önerilen ulusal güvenlik yasasını onayladı. Sonrasında bu yasa teklifine yönelik Hong Kong'da protestolar düzenlendi ve kimi aktivistler gözaltına alındı.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, Hong Kong’da yaşanan eylemlere destek verdiklerini ve özgürlüğünü savunanların yanında olacaklarını açıkladı.

Ulusal Halk Kongresi’nin kabul ettiği yeni yasa, Çin'den ayrılmayı, merkezi hükümetin otoritesini zayıflatmayı, terörü ve halka karşı şiddet kullanımını, Hong Kong'a müdahale eden dış güçlerin etkinliklerini suç sayıyor.

Geçen yıl Hong Kong'da demokrasi yanlısı, hükümet karşıtı protesto gösterileri aylarca sürmüş, demokrasi yanlısı aktivistlerin yerel seçimlerde kazanımlar elde etmesiyle bu eylemler yavaş yavaş son bulmuştu.