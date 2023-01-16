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Dünya Çin sessiz sedasız öyle bir gemi üretti ki... Herkes şaşkın
Dünya

Çin sessiz sedasız öyle bir gemi üretti ki... Herkes şaşkın

Çin’in buz kırma işlevine sahip ilk büyük navigasyon gemisi olan Haixun-156 bugün Tianjin’de resmen hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 15:16:00 -
Çin sessiz sedasız öyle bir gemi üretti ki... Herkes şaşkın

Haixun-156, ülkenin en büyük deplasman ağırlığına ve en yüksek yapay zekaya sahip navigasyon gemisi oldu. Bu gelişme, ülkenin Rusya’nın Kuzeyinden geçen Kuzey Geçiş Rotası’na ağırlığını koymakta kararlı olduğunu gösterdi.

Toplam uzunluğu 74,9 metre, kalıp genişliği 14,3 metre, kalıp derinliği 6,2 metre ve deplasman ağırlığı yaklaşık 2400 tonu bulan geminin tasarım konseptinde ülkenin Çin’in karbon emisyon zirvesine ulaşma ve karbon nötralizasyon stratejisi yansıtıldı.

Yerli teknolojiyle geliştirilen Haixun-156 isimli geminin ülkenin kuzeyinde yer alan limanlardaki tesislerin bakımı ve su üzeri acil arama-kurtama gibi görevler üstlenerek limanlardaki üretimi, enerji taşımacılığı ve tedariğini güvence altında alacağı öğrenildi.

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